Тренер сборной Латвии по биатлону ушёл в отставку после конфликта с Андреем Расторгуевым

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал в отставку после конфликта с серебряным призёром ЧМ-2024 Андреем Расторгуевым. Об этом сообщили в Latvijas Avīze.

Ранее Расторгуев заявил, что во время ЧМ-2025 специалист напал на него и избил. Причиной стал разговор о пропавших год назад лыжах спортсмена. После этого биатлонисту пришлось обратиться к врачам. Теперь лидеру сборной предстоит операция на плече, а кубковый сезон придётся завершить досрочно. Супруга Брициса Байба Бендика заявила, что тренер защищал свою семью от психологически нездорового Андрея Расторгуева.

Также известно, что латвийская полиция и Федерация биатлона Латвии (LBF) начали расследование конфликта между тренером сборной и профессиональным спортсменом.