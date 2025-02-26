Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер сборной Латвии по биатлону ушёл в отставку после конфликта с Андреем Расторгуевым

Тренер сборной Латвии по биатлону ушёл в отставку после конфликта с Андреем Расторгуевым
Илмарс Брицис
Комментарии

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал в отставку после конфликта с серебряным призёром ЧМ-2024 Андреем Расторгуевым. Об этом сообщили в Latvijas Avīze.

Ранее Расторгуев заявил, что во время ЧМ-2025 специалист напал на него и избил. Причиной стал разговор о пропавших год назад лыжах спортсмена. После этого биатлонисту пришлось обратиться к врачам. Теперь лидеру сборной предстоит операция на плече, а кубковый сезон придётся завершить досрочно. Супруга Брициса Байба Бендика заявила, что тренер защищал свою семью от психологически нездорового Андрея Расторгуева.

Также известно, что латвийская полиция и Федерация биатлона Латвии (LBF) начали расследование конфликта между тренером сборной и профессиональным спортсменом.

Материалы по теме
Грандиозный скандал в биатлоне из-за пропавших лыж! За что избили Андрея Расторгуева?
Грандиозный скандал в биатлоне из-за пропавших лыж! За что избили Андрея Расторгуева?
Комментарии
Новости. Чемпионат мира — 2025
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android