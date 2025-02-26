Польховский — о мужской сборной на Кубке Сильнейших: результаты оставляют желать лучшего

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении мужской сборной России на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в белорусских Раубичах с 15 по 23 февраля.

— Согласны с мнением, что члены основного состава российской сборной выступили неудачно? Так, лидер команды Эдуард Латыпов не поднялся выше 5-го места в индивидуальной гонке и масс-старте.

— Результаты, конечно, оставляют желать лучшего. В первую очередь к ним привела нестабильная стрельба. Хотя в скорости передвижения тоже есть резерв.

Опытные Антон Бабиков, Александр Поварницын и Александр Логинов, прошедшие школу у разных тренеров, создали свою собственную группу и, не имея таких условий, как в сборной, выступили в Раубичах вполне достойно. В гонке на 15 километров Бабиков и Поварницын стали призёрами, уступив только Кариму Халили. Логинов был 4-м в масс-старте, сразу вслед за Халили, — приводит слова Польховского пресс-служба Олимпийского комитета России.

Три золотые медали завоевал Антон Смольский, выиграв спринт, гонку преследования и масс-старт. Россияне смогли добыть лишь одну золотую медаль, которую завоевал Карим Халили в индивидуальной гонке.