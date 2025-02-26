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«Нестабильность российских спортсменов». Польховский — о результатах Кубка Сильнейших

«Нестабильность российских спортсменов». Польховский — о результатах Кубка Сильнейших
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Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты Альфа-Банк Кубка сильнейших спортсменов, который проходил в белорусских Раубичах с 15 по 23 февраля.

«Кубок сильнейших, проводившийся в одни сроки с чемпионатом мира, был обозначен как один из главных стартов сезона. Результат на табло. Обращает на себя внимание нестабильность российских спортсменов в стрелковой части. Прежде всего, это касается мужчин. Белорусские биатлонисты в целом стреляли и точнее, и быстрее. На экране телевизора хорошо видно, как ведут себя спортсмены на рубеже. Недоработки наших спортсменов бросались в глаза.

Кроме того, по всем дням соревнований было заметно, что белорусы имели преимущество в качестве подготовки лыж. Это проявлялось и на трассе, и при прохождении штрафного круга», — приводит слова Польховского пресс-служба Олимпийского комитета России.

Белорусский лыжник Антон Смольский выиграл три личные дистанции, а также победил вместе с супругой Динарой в сингл-миксте. У женщин отличилась россиянка Наталия Шевченко, которая завоевала два золота и одно серебро.

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