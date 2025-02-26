«Ждал от него большего». Польховский — о Кариме Халили на Кубке Сильнейших

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российского лыжника Карима Халили на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в белорусских Раубичах с 15 по 23 февраля.

— Лучше всех из россиян проявил себя как раз Халили, который тоже тренируется вне сборной. Он собрал полный комплект медалей. Что думаете о его результатах?

— Халили действительно выступил в Раубичах сильнее других российских спортсменов. Однако, откровенно говоря, ждал от него большего. Предполагал, что он сможет составить более острую конкуренцию Смольскому, — приводит слова Польховского пресс-служба Олимпийского комитета России.

Карим Халили завоевал четыре медали: золото в мужской индивидуальной гонке, серебро в гонке преследования, серебро в смешанной эстафете в составе сборной «Россия-1» и бронза в масс-старте. Три золотые медали завоевал белорус Антон Смольский: он выиграл спринт, гонку преследования и масс-старт.