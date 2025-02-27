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Эмильен Клод — о ЧМ-2025 по биатлону в статусе резервиста: это было довольно весело

Эмильен Клод — о ЧМ-2025 по биатлону в статусе резервиста: это было довольно весело
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Победитель юношеских Олимпийских игр 2016 года, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, как для него начинался чемпионат мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария) в качестве запасного.

— Можете ли вы рассказать нам, как у вас начался чемпионат мира в Ленцерхайде (Швейцария), где вы тогда были простым резервистом?
— Когда я приехал в Швейцарию, первые 24 часа были немного тяжёлыми… Сложно сказать себе, что мы находимся в одном месте 10 дней, но только для замены и практически без надежды на то, что сможем участвовать в гонках. Итак, цель состояла в том, чтобы подготовиться к марту. Потом я подумал, что, если предложат стартовать, я должен быть готов на 100%. Я действительно выполнил свою работу, и все так, как будто я буду участвовать во всех гонках, особенно в плане питания, сна и восстановления. Я принял эту роль запасного близко к сердцу, и это было довольно весело, — приводит слова Клода Nordic.

Чемпионат мира по биатлону 2025 года проходил в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. В рамках турнира было разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личном первенстве, четыре — в эстафетах. Медальный зачёт выиграла Франция.

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