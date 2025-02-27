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«Я был готов!» Эмильен Клод об участии в эстафете на ЧМ-2025 по биатлону в роли основного

«Я был готов!» Эмильен Клод об участии в эстафете на ЧМ-2025 по биатлону в роли основного
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Победитель юношеских Олимпийских игр 2016 года, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, легко ли ему было переключиться с роли запасного на роль основного в эстафете чемпионата мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

— Было ли легко переключиться с роли запасного на роль основного в эстафете?
— Да, потому что моя программа была составлена на основе соревновательной недели, как и у моих товарищей по команде. Переключение произошло быстро, потому что я был наготове с вечера гонки преследования, когда Симон [Фуркад] сказал мне, что есть возможность, что я буду участвовать. Я был готов! С напряжением, которое потом появилось, ты быстро возвращаешься в ритм. Ты всё время об этом думаешь, но я принял это с волнением и позитивом. Это меня подстегнуло! Я переживал, как буду себя чувствовать утром перед гонкой, но всё разрешилось, и я на самом деле хорошо справился с ситуацией, — приводит слова Клода Nordic.

22 февраля в мужской эстафете 4х7,5 км французы завоевали серебряную медаль (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе). Победу одержала сборная Норвегии. Чемпионат мира по биатлону 2025 года проходил в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Медальный зачёт выиграла сборная Франции.

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