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Эмильен Клод — о разнице эстафет на ЧМ и КМ по биатлону: имеют значение только медали

Эмильен Клод — о разнице эстафет на ЧМ и КМ по биатлону: имеют значение только медали
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Победитель юношеских Олимпийских игр 2016 года, французский биатлонист Эмильен Клод поделился мнением о разнице в эстафете на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария) и Кубке мира.

— Когда вы находитесь в зоне старта перед началом этой эстафеты чемпионата мира, это сильно отличается от Кубка мира?
— Да, это всё-таки более особенное, потому что есть нечто большее, что делает этот чемпионат мира особенным. На этих гонках имеют значение только медали! Кроме того, мы были непобедимы с начала сезона и были фаворитами под номером один. В тот момент я понимал, что команда рассчитывает на меня, чтобы выполнить задачу и завоевать титул, а не просто показать средний результат.

Атмосфера заставила меня не хотеть разочаровать, даже если я знал, что если я здесь, то не случайно. Я думал, что, если сделаю свой биатлон, всё должно пройти хорошо! Мне нужно было оставаться хитрым, оставаясь незамеченным, чтобы успешно справиться с выстрелами перед тем, как отдать все силы на последнем круге, — приводит слова Клода Nordic.

22 февраля в мужской эстафете 4х7,5 км французы завоевали серебряную медаль (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе). Победу одержала сборная Норвегии. Чемпионат мира по биатлону 2025 года проходил в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Медальный зачёт выиграла сборная Франции.

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