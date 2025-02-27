Эмильен Клод — об уверенности в себе после ЧМ-2025: это казалось невыполнимой миссией

Победитель юношеских Олимпийских игр 2016 года, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, придало ли ему уверенности участие в эстафете на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

— В конце концов вы проводите хорошую эстафету, а затем Франция завоёвывает серебряную медаль: насколько это вселяет в вас уверенность в дальнейшем?

— Честно говоря, я не ожидал, что в этом году меня включат в состав эстафетной команды, особенно на чемпионате мира. Для меня это казалось невыполнимой миссией! Это медаль, которую я принимаю с удовольствием и которая, возможно, немного компенсирует недостаток достижений последних лет. Я говорю себе: «Вот оно, моя карьера действительно началась. Конечно, с января, но ещё больше с первой медалью мира. Я надеюсь, что в ближайшие годы буду частью ядра этой эстафеты. Где-то в глубине души есть желание быть там в следующем году на Олимпийских играх», — приводит слова Клода Nordic.

22 февраля в мужской эстафете 4х7,5 км французы завоевали серебряную медаль (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе). Победу одержала сборная Норвегии. Чемпионат мира по биатлону 2025 года проходил в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Медальный зачёт выиграла сборная Франции.