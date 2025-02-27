«Войти в двадцатку общего зачёта». Эмильен Клод — о целях на этот сезон

Победитель юношеских Олимпийских игр 2016 года, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, какие цели ставит на этот сезон.

— Каковы ваши цели на конец этого сезона?

— Разумеется, цель — завершить зиму наилучшим образом. За три недели января я был в десятке лучших в общем зачёте, поэтому постараюсь воспользоваться своей физической и психологической свежестью, чтобы показать такие результаты в марте. Я чувствую уверенность в стрельбе и в своём подходе к биатлону. Не собираюсь ставить себе ограничения. Единственная числовая цель — войти в двадцатку общего зачёта (сейчас он занимает 24-е место. — Прим. «Чемпионата»). Это возможно, если я попаду в масс-старты! Я также занимаю четвёртое место в индивидуальном зачёте, поэтому гонка в Поклюке будет важной и всё может произойти, если я сделаю 20/20 на стрельбе. Может быть, история будет красивой, кто знает! — приводит слова Клода Nordic.