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«Войти в двадцатку общего зачёта». Эмильен Клод — о целях на этот сезон

«Войти в двадцатку общего зачёта». Эмильен Клод — о целях на этот сезон
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Победитель юношеских Олимпийских игр 2016 года, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, какие цели ставит на этот сезон.

— Каковы ваши цели на конец этого сезона?
— Разумеется, цель — завершить зиму наилучшим образом. За три недели января я был в десятке лучших в общем зачёте, поэтому постараюсь воспользоваться своей физической и психологической свежестью, чтобы показать такие результаты в марте. Я чувствую уверенность в стрельбе и в своём подходе к биатлону. Не собираюсь ставить себе ограничения. Единственная числовая цель — войти в двадцатку общего зачёта (сейчас он занимает 24-е место. — Прим. «Чемпионата»). Это возможно, если я попаду в масс-старты! Я также занимаю четвёртое место в индивидуальном зачёте, поэтому гонка в Поклюке будет важной и всё может произойти, если я сделаю 20/20 на стрельбе. Может быть, история будет красивой, кто знает! — приводит слова Клода Nordic.

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