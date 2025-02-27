«Сломан палец, но не Андрей». Расторгуев показал фото из больницы после драки с тренером

Серебряный призёр чемпионата мира — 2024 в масс-старте, двукратный чемпион Европы латвийский биатлонист Андрей Расторгуев сообщил, что досрочно завершает сезон-2024/2025 из-за травм, полученных в драке с уже бывшим тренером сборной Латвии Илмарсем Брицисом.

Расторгуев обвинил Брициса в избиении якобы на почве пропажи лыж ещё на чемпионате мира — 2024. По словам спортсмена, тренер сломал ему палец, разбил нос и серьёзно повредил плечо. Латвийская полиция и Федерация биатлона Латвии (LBF) начали расследование конфликта, позднее было объявлено, что Брицис подал в отставку.

«Сломан палец, но не Андрей. Спасибо всем за поддержку», — подписал фото из больницы Расторгуев.

Фото: из личного архива Андрея Расторгуева