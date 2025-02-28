Жулия Симон: испытываю гордость за победу в индивидуальной гонке

Французская биатлонистка, 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон поделилась тем, что для неё значит золото ЧМ-2025 в индивидуальной гонке. Она также оценила свою форму на главном старте сезона.

«ЧМ в Ленцерхайде был главной целью моего сезона. Я идеально подготовилась к гонкам, и физические кондиции вернулись в нужное время. Чувствовала ресурсы, чтобы быть впереди, и это вселяло уверенность.

Индивидуальная гонка — не любимый мной формат, потому что мне он не подходит. Поэтому я испытываю большую гордость за этот титул», — приводит слова спортсменки Nordic Magazine.

Жулия Симон сравнялась по числу побед на чемпионатах мира по биатлону с советской и российской биатлонисткой Еленой Головиной и норвежкой Тириль Экхофф. На счету каждой из спортсменок теперь по 10 золотых медалей ЧМ.