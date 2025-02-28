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Жулия Симон: испытываю гордость за победу в индивидуальной гонке

Жулия Симон: испытываю гордость за победу в индивидуальной гонке
Жулия Симон
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Французская биатлонистка, 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон поделилась тем, что для неё значит золото ЧМ-2025 в индивидуальной гонке. Она также оценила свою форму на главном старте сезона.

«ЧМ в Ленцерхайде был главной целью моего сезона. Я идеально подготовилась к гонкам, и физические кондиции вернулись в нужное время. Чувствовала ресурсы, чтобы быть впереди, и это вселяло уверенность.

Индивидуальная гонка — не любимый мной формат, потому что мне он не подходит. Поэтому я испытываю большую гордость за этот титул», — приводит слова спортсменки Nordic Magazine.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
18 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
41:27.7
2
Элла Хальварссон
Швеция
+37.8
3
Лу Жанмонно
Франция
+39.2

Жулия Симон сравнялась по числу побед на чемпионатах мира по биатлону с советской и российской биатлонисткой Еленой Головиной и норвежкой Тириль Экхофф. На счету каждой из спортсменок теперь по 10 золотых медалей ЧМ.

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