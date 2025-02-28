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Губерниев — о допуске биатлонистов: мы можем не выступать в Финляндии, Швеции и Норвегии

Губерниев — о допуске биатлонистов: мы можем не выступать в Финляндии, Швеции и Норвегии
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

Здесь можно говорить только о том, что страны отдельные, которые сейчас проникнуты русофобией, могут нас не пускать на территорию проведения соревнований. Я вообще склоняюсь к тому, что если мы вернёмся в биатлон, то мы можем не выступать в Финляндии, в Швеции, в Норвегии. А во всех остальных странах можем выступать. Поэтому тут возвращение возможно половинчатое. В биатлоне или в лыжах. Как быть, если в Норвегию вообще не пускают россиян? Туда не въехать обладателю российского паспорта никак», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Ранее шведский спортивный телеканал SVT сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта начать процесс допуска российских спортсменов до квалификационных соревнований, приуроченных к Олимпийским играм 2026 года.

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