Эрик Перро: настоящий источник гордости — быть в состоянии соответствовать своим амбициям

Французский биатлонист Эрик Перро рассказал, чем он больше гордится: лыжными результатами или успехами в стрельбе на чемпионате мира — 2025.

«Трудно выбрать! Кроме этого, больше всего я горжусь тем, что мне удаётся делать то, что я хочу. Это настоящий источник гордости — быть в состоянии соответствовать своим амбициям. Если говорить о лыжах, то моей целью было стать быстрее и побороться за золото. Должен признать, что очень доволен и горжусь тем, что мне удалось сделать на лыжах, а также тем, что я дошёл до последней стрельбы, зная, что у меня есть шансы на победу. Мне лично очень приятно быть в 20 секундах от победы», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

На чемпионате мира Перро завоевал две золотые награды. Он стал лучшим в индивидуальной гонке и в смешанной эстафете.