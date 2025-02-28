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Эрик Перро рассказал, какой опыт ЧМ-2025 поможет ему на Олимпиаде-2026

Эрик Перро рассказал, какой опыт ЧМ-2025 поможет ему на Олимпиаде-2026
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Французский биатлонист Эрик Перро рассказал, чему он научился на чемпионате мира — 2025 в преддверии Олимпийских игр — 2026.

«Трудно оценить всё, но думаю, что тело многому учится, как и голова. Разница по сравнению с чемпионатом мира в том, что на соревнованиях больше людей и больше СМИ. Нас снимают и слушают в каждый момент, за тренерами на стрельбище стоит больше журналистов и так далее. Мне удалось получить опыт в решении дополнительных вопросов. Например, узнать время, необходимое для завоевания золотой медали», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

На чемпионате мира Перро выиграл две золотые награды. Он стал лучшим в индивидуальной гонке и в смешанной эстафете.

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