«Отдохнул по-своему, без вечеринок и излишеств». Перро — о праздновании после ЧМ-2025

Французский биатлонист Эрик Перро рассказал, как отпраздновал завершение чемпионата мира — 2025. В рамках мирового первенства он выиграл четыре медали, две из которых — золотые.

«Всё произошло так быстро, что я не чувствую, что у меня был большой перерыв. Но смог насладиться этим довольно простым способом. Всё, что мне нужно делать, — это спокойно пить колу в постели по вечерам и наслаждаться этим. Провёл время со своим окружением. Отдохнул по-своему, без вечеринок и излишеств. У меня есть амбиции на конец сезона! Знаю, что у меня будет вся весна, чтобы делать всё, что захочу», — приводит слова Перро Nordic Magazine.