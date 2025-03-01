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«Соседи в Башкирии нарисуют фигвам». Губерниев предложил Татарстану выкупить Серохвостова

«Соседи в Башкирии нарисуют фигвам». Губерниев предложил Татарстану выкупить Серохвостова
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Комментатор Дмитрий Губерниев предложил Татарстану выкупить российского биатлониста Даниила Серохвостова у Башкортостана.

«Надеюсь, что Емерхонов с Калининой вспомнят, что в Татарстане после сильных лыжников должны быть сильные биатлонисты. Может, Татарстану Серохвостова прикупить? Или Латыпова с Наташей Шевченко. Татарстан копит деньги на биатлон.

Я думаю что, если Даниил перейдёт в Казань, соседи в Башкирии нарисуют сразу фигвам в печке по его следам. Но мне нравится вся эта конкуренция, она заряжает всех. Обожаю Уфу, фанат Башкортостана. В Татарстане как обычно — приезжаешь, никто вообще не звонит. А в Башкирии все хотят угодить, мы вас ждали, чем помочь? В Татарстане все немного замерли. И министр ваш, Владимир Леонов, где-то ходит и боится подойти. Володя, где же ты? Родной наш, министр, ау?» – передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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