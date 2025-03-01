Губерниев — о лыжно-биатлонном стадионе в Казани: лыжи есть, но где же биатлон?
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о лыжно-биатлонном комплексе «Посёлок Мирный», который находится в Казани. Комплекс включает в себя лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины.
«Татарстан, как всегда, гостеприимен, я в восторге от организации, Казань на высоте. Но стадион ведь не только лыжный, ещё и биатлонный. Много было проблем, очень хочу верить, что Татарстан примет не только лыжные соревнования самые крутые, но ещё и биатлонные.
Потому что где ещё, как не здесь? Прекрасная республика, любимый город, принимавший немало спортивных событий. Лыжи есть, но где же биатлон?» – передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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