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Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане

Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане
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Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала гостьей Недели моды, которая проходит в Милане (Италия). В качестве наряда спортсменка выбрала длинное платье от известного модного дома Armani.

Фото: Simona Chioccia/Zuma/ТАСС

В нынешнем сезоне-2024/2025 34-летняя Вирер ни разу не поднималась на подиум в гонках. На чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) она участвовала лишь в трёх гонках, снялась с гонки преследования и масс-старта. Ранее итальянка сообщала о планах завершить карьеру после Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии.

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