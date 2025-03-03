Эрик Перро — об участие в шоу-гонке Skidskyttekampen: хочу набраться опыта перед КМ

Двукратный чемпион мира в смешанной эстафете французский биатлонист Эрик Перро выступит на олимпийском стадионе в Стокгольме (Швеция) в рамках шоу-гонки Skidskyttekampen. Это показательное соревнование по биатлону, которое проводится на Олимпийском стадионе в Стокгольме (Швеция). Формат соревнования — одиночная смешанная эстафета.

«Я согласился, потому что меня пригласили, и это было честью! Шоу очень популярно среди публики, и нам нравится делать шоу и наслаждаться праздничной атмосферой. Мы любим заниматься биатлоном с весельем, не слишком напрягаясь. Там будут очень известные участники, так что это действительно здорово.

Я никогда не участвовал в шоу зимой, поэтому хочу попробовать. Я также хочу немного набраться опыта перед Кубком мира. Посмотрю, не устану ли слишком сильно», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Эрик Перро также участвовал в летней подготовке на фестивале Мартена Фуркада в Анси (Верхняя Савойя). Церемония открытия Skidskyttekampen-2025 состоится 3 марта в 19:45 мск.

Программа шоу:

17:00 — открытие олимпийского стадиона Стокгольма

19:45 — церемония открытия Skidskyttekampen

20:07 — первый раунд квалификации смешанной эстафеты

20:35 — второй раунд квалификации смешанной эстафеты

21:05 — индивидуальная гонка среди женщин (для выбытия)

21:20 — индивидуальная гонка среди мужчин (для выбытия)

21:35 — финал смешанной эстафеты в одиночном разряде