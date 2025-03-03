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Карим Халили – о Кубке сильнейших: искренне надеюсь, больше не будет допущено ошибок

Карим Халили – о Кубке сильнейших: искренне надеюсь, больше не будет допущено ошибок
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года российский биатлонист Карим Халили поделился мнением о неудачном выступлении биатлонистов, тренирующихся в сборной России, на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в белорусских Раубичах с 15 по 23 февраля.

– Результаты Кубка сильнейших у мужчин в целом оставили много вопросов: медали завоевали вы, Савелий Коновалов, Антон Бабиков и Александр Поварницын, то есть спортсмены, которые работают вне сборной и вне руководства Юрия Михайловича Каминского. С вашей точки зрения, можно в такой ситуации сделать вывод, что работа сборников была выстроена ошибочно?

– Это, наверное, не ко мне вопрос: с моей стороны будет неправильно комментировать эту ситуацию, потому что я не знаю, как готовились ребята к этому старту. Возможно, тренеры тоже пробовали какую-то схему подготовки, которую не использовали ранее, поэтому, может, что-то не получилось, какой-то был просчёт. Думаю, в какой-то степени хорошо, что это произошло на наших, так скажем, внутренних соревнованиях, а не случилось во время международных стартов. Мне кажется, это будет хорошим опытом и для тренеров, и для спортсменов, они сделают правильные выводы, и дальше, искренне надеюсь, больше не будет допущено каких-то ошибок при подготовке, — приводит слова Халили «Советский спорт».

На Кубке сильнейших спортсменов Карим Халили завоевал все виды наград. В его активе золото, серебро и бронза в индивидуальных видах, а также серебро в смешанной эстафете.

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