Карим Халили рассказал о конкуренции в России в отсутствии международных соревнований

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года российский биатлонист Карим Халили поделился мнением о конкуренции в России в отсутствие международных соревнований.

– Спустя три сезона отстранения от международных турниров лучшие результаты на главном старте, да и в целом по сезону, в основном показывают опытные спортсмены с солидным международным опытом. Может быть, конкурентная борьба внутри России давит на молодёжь и при наличии международных стартов она развивалась бы более активно?

– Не соглашусь, даже не столько по поводу молодёжи, а вообще в целом. На мой взгляд, уровень других спортсменов, которые раньше не выступали на Кубке мира, повысился за эти годы: всё-таки то, что более опытные спортсмены сейчас соревнуются в России, – это всё равно некий ориентир.

Допустим, судя по себе, когда мы раньше бегали на Кубке мира, у тебя была возможность поработать в гонке с кем-то из более звёздных, быстрых соперников, и со временем это тебе помогало, давало свои плоды, и результат становился лучше и в тактике, и в распределении сил, и в технике: ты видел работу соперников своими глазами, в каких-то гонках тебе удавалось с ними поработать на дистанции, понаблюдать, как они проходят гонку, и я замечал по себе, что это действительно было эффективно.

Думаю, сейчас многим спортсменам, которые раньше не имели международного опыта, это пошло на пользу. Возможно, уровень лидеров не так растёт, как уровень ребят, которые раньше не выступали на Кубке мира, — приводит слова Халили «Советский спорт».