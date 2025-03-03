Карим Халили — об Антоне Смольском на Кубке сильнейших: он выступал не так уж стабильно

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года российский биатлонист Карим Халили поделился мнением о выступлении белорусского биатлониста Антона Смольского на на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Раубичах (Белоруссия) с 15 по 23 февраля.

— Говоря об итогах Кубка сильнейших, нельзя не сказать про Антона Смольского, который в Раубичах победил в трёх личных гонках из четырёх. Можно сказать, что он сейчас вне конкуренции на уровне соревнований России и Беларуси?

— Да нет, не сказал бы. У Антона, я считаю, тоже было много неровных гонок по сезону, он выступал не так уж стабильно. Да, в Раубичах он большой молодец, у него сошлось, можно сказать, всё. Это очень классно, на самом деле, когда именно в дни, когда это нужно, складываются абсолютно все моменты: и лыжи хорошие, и стрельба, и самочувствие – когда вся работа в совокупности даёт свои плоды и выливается в такой приличный результат.

Это очень хорошо, и белорусская команда проделала очень качественную работу, судя по их выступлению сейчас в Минске, но нельзя говорить о недосягаемости, потому что многие гонки соперники просто отдавали ему сами (улыбается), — приводит слова Халили «Советский спорт».

Антон Смольский завоевал три золота на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону. Он стал победителем масс-старта, в спринте и пасьюте.