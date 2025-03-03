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Карим Халили — о целях на конец сезона: в оставшихся гонках выйти на более высокий уровень

Карим Халили — о целях на конец сезона: в оставшихся гонках выйти на более высокий уровень
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года российский биатлонист Карим Халили рассказал о своих целях на конец сезона.

– Какая у вас основная цель на концовку сезона?

– Я бы не выделял какие-то отдельные гонки. Как я уже сказал, хочется во всех оставшихся гонках выйти на более высокий уровень относительно того, как проходил сезон до Кубка сильнейших, потому что в декабре я болел два раза, что сильно смазало подготовку и соревновательный период. Сейчас главное – сохранять своё здоровье, и, надеюсь, оно позволит выступать достойно, — приводит слова Халили «Советский спорт».

На Кубке сильнейших спортсменов Карим Халили завоевал все виды наград. В его активе золото, серебро и бронза в индивидуальных видах, а также серебро в смешанной эстафете.

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