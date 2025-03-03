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Даниил Серохвостов назвал три основные цели на текущий сезон

Даниил Серохвостов назвал три основные цели на текущий сезон
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Чемпион России в спринте, 25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился своими целями на текущий год.

«Семьёй обзавестись. А в плане спорта? Наверное, с биатлоном закончить (смеётся). Ладно, это шутки всё. Не знаю, цель на этот сезон, наверное, попробовать забрать Кубок СБР, попасть в топ-3 Кубка Содружества и выиграть смешанную эстафету на чемпионате России. У нас сильная команда. Я, Рома Ерёмин, Настя Гришина, Кира Дюжева», — сказал Серохвостов в эфире подкаста «3X Биатлон».

В данный момент Серохвостов идёт 18-м в общем зачёте Кубка Содружества и 23-м – в общем зачёте Кубка России.

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