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Минккиннен и Сеппяля выиграли шоу-гонку в Стокгольме, Тандреволд и Й. Бё — седьмые

Минккиннен и Сеппяля выиграли шоу-гонку в Стокгольме, Тандреволд и Й. Бё — седьмые
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Финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля одержали победу в шоу-гонке Skidskyttekampen в Стокгольме (Швеция). Старт проходил в формате укороченного сингл-микста. Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен.

Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.

Биатлон. Шоу-гонка Skidskyttekampen. Сингл-микст. Результаты:

  1. Суви Минккинен и Теро Сеппяля (Финляндия) – 16.41,8 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
  2. Ханна Эберг и Мартин Понсилуома (Швеция) –  отставание 1,0 (0+7).
  3. Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 8,7 (0+9).
  4. Йоханна Скоттхейм и Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 14,5 (0+8).
  5. Жюстин Бреза-Буше – Эмильен Жаклен (Франция) – 14,6 (0+8).
  6. Лена Хекки и Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,6 (0+12).
  7. Ингрид Тандреволд – Йоханнес Бё (Норвегия) – 1.05,3 (2+9).
  8. Осеан Мишлон – Эрик Перро (Франция) – 1.13,3 (1+13).
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