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Минккиннен и Сеппяля выиграли шоу-гонку в Стокгольме, Тандреволд и Й. Бё — седьмые

Финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля одержали победу в шоу-гонке Skidskyttekampen в Стокгольме (Швеция). Старт проходил в формате укороченного сингл-микста. Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен.

Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.

Биатлон. Шоу-гонка Skidskyttekampen. Сингл-микст. Результаты:

Суви Минккинен и Теро Сеппяля (Финляндия) – 16.41,8 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов). Ханна Эберг и Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 1,0 (0+7). Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 8,7 (0+9). Йоханна Скоттхейм и Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 14,5 (0+8). Жюстин Бреза-Буше – Эмильен Жаклен (Франция) – 14,6 (0+8). Лена Хекки и Никлас Хартвег (Швейцария) – 31,6 (0+12). Ингрид Тандреволд – Йоханнес Бё (Норвегия) – 1.05,3 (2+9). Осеан Мишлон – Эрик Перро (Франция) – 1.13,3 (1+13).