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Эльвира Эберг не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место из-за болезни

Эльвира Эберг не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место из-за болезни
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Чемпионка мира 2025 года в масс-старте шведская биатлонистка Эльвира Эберг пропустит седьмой этап Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия).

Как сообщает Expressen, спортсменка заболела после возвращения с чемпионата мира в Ленцерхайде (Швейцария) и не успела полноценно восстановиться. Напомним, на ЧМ-2025 Эберг выиграла три медали.

В состав сборной Швеции на этап в Чехии вошли Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Йоханна Скоттхейм, Анн-Карин Хейденберг и Сара Андерссон. Старт в Нове-Место пройдёт с 6 по 9 марта. В программу этапа входят спринты, гонки преследования, а также мужские и женские эстафеты.

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