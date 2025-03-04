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Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен — о Skidskyttekampen: будущее за такими шоу

Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен — о Skidskyttekampen: будущее за такими шоу
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Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв и олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира норвежец Ветле Шоста Кристиансен прокомментировали выступление в шоу-гонке Skidskyttekampen, которая проходила в формате укороченного сингл-микста в Стокгольме (Швеция).

Кристиансен: На огневом рубеже из-за небольшого ветра было немного сложно, но это было лишь для того, чтобы немного продержаться.

Арнеклейв: Это были идеальные условия для таких людей, как я и Ветле, у которых в теле заложена скорость. Будущее за такими шоу, — приводит слова спортсменов SVT.

Победу одержали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен. Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.

Дуэт Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена выигрывали шоу-гонку Skidskyttekampen в прошлом году.

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