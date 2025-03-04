«Ещё 200 метров». Понсилуома — о том, что ему не хватило дистанции для победы в шоу-гонке

Двукратный чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома рассказал, что ему не хватило дистанции для победы в шоу-гонке Skidskyttekampen, которая проходила в формате укороченного сингл-микста в Стокгольме (Швеция).

«В конце было сложно догнать Теро Сеппяля при таком коротком финише. Если бы было ещё 200 метров», — сказал Понсилуома в интервью SVT.

Победу одержали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен. Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.