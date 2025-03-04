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Теро Сеппяля — о том, что Мартин Понсилуома не смог его догнать: это было страшно

Теро Сеппяля — о том, что Мартин Понсилуома не смог его догнать: это было страшно
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Финский биатлонист Теро Сеппяля поделился впечатлением от финиша в шоу-гонке Skidskyttekampen, которая проходила в формате укороченного сингл-микста в Стокгольме (Швеция), в котором швед Мартин Понсилуома не смог его догнать.

«Это было фрустрирующе — не знать, насколько близко был Мартин. Он самый быстрый в Кубке мира. Это было страшно, но расстояние было достаточным», — приводит слова Теро Сеппяля SVT.

Победу одержали финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля. Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен. Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.

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