Стало известно, сколько призовых получили победители шоу-гонки Skidskyttekampen

Финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля, одержавшие победу в шоу-гонке Skidskyttekampen, которая проходила в формате укороченного сингл-микста в Стокгольме (Швеция), получат 160 тыс. шведских крон или около € 16 тыс. Об этом сообщает Iltalehti.

Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен.

Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.

Прошлогоднюю шоу-гонку Skidskyttekampen, которая прошла также в Стокгольме, выиграл норвежский дуэт Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена.