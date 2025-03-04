Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стало известно, сколько призовых получили победители шоу-гонки Skidskyttekampen

Стало известно, сколько призовых получили победители шоу-гонки Skidskyttekampen
Комментарии

Финские биатлонисты Суви Минккинен и Теро Сеппяля, одержавшие победу в шоу-гонке Skidskyttekampen, которая проходила в формате укороченного сингл-микста в Стокгольме (Швеция), получат 160 тыс. шведских крон или около € 16 тыс. Об этом сообщает Iltalehti.

Второе место заняли шведы Ханна Эберг и Мартин Понсилуома, тройку призёров замкнули норвежцы Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен.

Титулованные норвежцы Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё заняли лишь седьмое место с двумя штрафными кругами.

Прошлогоднюю шоу-гонку Skidskyttekampen, которая прошла также в Стокгольме, выиграл норвежский дуэт Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансена.

Материалы по теме
Теро Сеппяля — о том, что Мартин Понсилуома не смог его догнать: это было страшно
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android