Призовой фонд Кубка России по биатлону увеличен в три раза

Альфа-Банк утроит призовые победителям и призёрам финала Кубка, который пройдёт с 7 по 9 марта в Златоусте, во всех дисциплинах. Спортсмены прошли пять этапов, впереди решающие гонки.

По информации «Чемпионата», призовые за первое место – 70 тыс. рублей, а дополнительно будет заплачено ещё 140 тыс. рублей.

В рамках Кубка за победу борются сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Помимо утроения призового фонда для участников, зрителей ожидают активности от организаторов и автограф-сессия с трёхкратным бронзовым призёром Олимпийских игр Эдуардом Латыповым.

Ранее Альфа-Банк продлил титульное спонсорство Союза биатлонистов России на три года. В рамках «Альфа-Банк Кубка Содружества» и «Альфа-Банк Кубка России» победители общих и малых зачётов двух этих соревнований будут получать не только кубки, но и денежные призы.