Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Призовой фонд Кубка России по биатлону увеличен в три раза

Призовой фонд Кубка России по биатлону увеличен в три раза
Аудио-версия:
Комментарии

Альфа-Банк утроит призовые победителям и призёрам финала Кубка, который пройдёт с 7 по 9 марта в Златоусте, во всех дисциплинах. Спортсмены прошли пять этапов, впереди решающие гонки.

По информации «Чемпионата», призовые за первое место – 70 тыс. рублей, а дополнительно будет заплачено ещё 140 тыс. рублей.

В рамках Кубка за победу борются сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Помимо утроения призового фонда для участников, зрителей ожидают активности от организаторов и автограф-сессия с трёхкратным бронзовым призёром Олимпийских игр Эдуардом Латыповым.

Ранее Альфа-Банк продлил титульное спонсорство Союза биатлонистов России на три года. В рамках «Альфа-Банк Кубка Содружества» и «Альфа-Банк Кубка России» победители общих и малых зачётов двух этих соревнований будут получать не только кубки, но и денежные призы.

Материалы по теме
Даниил Серохвостов назвал три основные цели на текущий сезон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android