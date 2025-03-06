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Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Нове-Место

Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Нове-Место
Стурла Легрейд
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Сегодня, 6 марта, в чешском Нове-Место откроется седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Расписание гонок:

6 марта:
20:40 — мужчины, спринт 10 км.

7 марта:
20:25 — женщины, спринт 7,5 км.

8 марта:
16:55 — мужчины, гонка преследования 12,5 км;
19:30 — женщины, гонка преследования 10 км.

9 марта:
15:50 — мужчины, эстафета 4х7,5 км;
18:45 — женщины, эстафета 4х6 км.

Лидерами общего зачёта на данный момент являются немка Франциска Пройс и норвежец Стурла Холм Легрейд.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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