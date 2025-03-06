Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Нове-Место

Сегодня, 6 марта, в чешском Нове-Место откроется седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Расписание гонок:

6 марта:

20:40 — мужчины, спринт 10 км.

7 марта:

20:25 — женщины, спринт 7,5 км.

8 марта:

16:55 — мужчины, гонка преследования 12,5 км;

19:30 — женщины, гонка преследования 10 км.

9 марта:

15:50 — мужчины, эстафета 4х7,5 км;

18:45 — женщины, эстафета 4х6 км.

Лидерами общего зачёта на данный момент являются немка Франциска Пройс и норвежец Стурла Холм Легрейд.