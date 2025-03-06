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Кубок мира, 7-й этап: во сколько начнётся мужской спринт, стартовый лист

Кубок мира, 7-й этап: во сколько начнётся мужской спринт, стартовый лист
Томмазо Джакомель
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Сегодня, 6 марта, в чешском Нове-Место откроется седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами ведущих биатлонистов в мужском спринте. Начало гонки в 20:40 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист:

20. Филипп Хорн (Германия).
22. Эмильен Клод (Франция).
26. Лукас Хофер (Италия).
30. Мартин Понсилуома (Швеция).
36. Кэмпбелл Райт (США).
40. Эрик Перро (Франция).
42. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
44. Яков Фак (Словения).
46. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
48. Фабьен Клод (Франция).
50. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
52. Кентен Фийон Майе (Франция).
54. Эмильен Жаклен (Франция).
56. Йоханнес Бё (Норвегия).
58. Тарьей Бё (Норвегия).
60. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
62. Томмазо Джакомель (Италия).
64. Филипп Наврат (Германия).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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