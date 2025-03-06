Эрик Перро оценил возможность победы в общем зачёте КМ-2024/2025

Французский биатлонист трёхкратный чемпион мира Эрик Перро оценил свои шансы на победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сейчас француз занимает третье место в тотале, отставая от лидера Стурлы Легрейда на 269 очков.

«Я могу быть амбициозным, но нужно быть реалистом и сказать, что достать до первых двух мест в общем зачёте будет сложно. Постараюсь отстоять эту позицию (третье место), и думаю, что для этого мне придётся быть агрессивнее. Я знаю, что в течение сезона я становился лучше, но мне всё же есть на что обратить внимание, если я хочу удержать своё место в общем зачёте.

Как обычно, целью (на этапе в Нове-Место) будет победа! В любом случае этот опыт мне будет полезным в будущем, когда у меня действительно будут большие амбиции в тотале», — сказал Перро в интервью Nordic Magazine.