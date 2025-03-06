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Эмильен Жаклен выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё замкнул топ-3

Эмильен Жаклен выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё замкнул топ-3
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем спринта на седьмом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Жаклен преодолел дистанцию в 10 км за 23.13,3, не допустив ни одного промаха. Второй результат показал итальянец Томмазо Джакомель. Тройку призёров замкнул пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
06 марта 2025, четверг. 20:40 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:13.3
2
Томмазо Джакомель
Италия
+19.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+20.9

Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Нове-Место-на-Мораве. Спринт, 10 км. Мужчины:

  1. Эмильен Жаклен (Франция) — 23.13,3 (0 промахов).
  2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 19,8 (1).
  3. Йоханнес Бё (Норвегия) +20,9 (2).
  4. Эрик Перро (Франция) +22,8 (1).
  5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +27,0 (1).
  6. Йеспер Нелин (Швеция) +32,8 (0).
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