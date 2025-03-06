Эмильен Жаклен выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира, Йоханнес Бё замкнул топ-3

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем спринта на седьмом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Жаклен преодолел дистанцию в 10 км за 23.13,3, не допустив ни одного промаха. Второй результат показал итальянец Томмазо Джакомель. Тройку призёров замкнул пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Нове-Место-на-Мораве. Спринт, 10 км. Мужчины: