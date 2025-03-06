Жаклен признался, что приболел перед победой в спринте на седьмом этапе Кубка мира

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Жаклен преодолел дистанцию в 10 км за 23.13,3, не допустив ни одного промаха.
«Самое главное – не думать о победе или подиуме. Сегодня я просто сосредоточился на том, чтобы провести лучшую гонку, на которую способен. Вчера я немного приболел, это было слышно по голосу. Так что понимал, что сегодня нахожусь не в лучшей форме, но всё равно могу стрелять чисто и показывать хороший темп на протяжении всей гонки. Несмотря ни на что, я могу провести хороший старт. Счастлив, что у меня получилось!» — приводит слова Жаклена пресс-служба IBU.
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