Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё сократил отставание от лидера до 10 очков

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё сократил отставание от соотечественника Стурлы Холм Легрейда в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после бронзы в спринте на седьмом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Легрейд в этой гонке стал 14-м.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт после 15-й из 21 гонки:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 881 балл.

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 871.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 657.

4. Эрик Перро (Франция) – 640.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 579.

6. Тарьей Бё (Норвегия) – 572.

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 540.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 531.

9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 520.

10. Фабьен Клод (Франция) – 458.