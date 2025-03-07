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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё сократил отставание от лидера до 10 очков

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё сократил отставание от лидера до 10 очков
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё сократил отставание от соотечественника Стурлы Холм Легрейда в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после бронзы в спринте на седьмом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Легрейд в этой гонке стал 14-м.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
06 марта 2025, четверг. 20:40 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:13.3
2
Томмазо Джакомель
Италия
+19.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+20.9

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт после 15-й из 21 гонки:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 881 балл.
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 871.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 657.
4. Эрик Перро (Франция) – 640.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 579.
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 572.
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 540.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 531.
9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 520.
10. Фабьен Клод (Франция) – 458.

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