Кубок мира — 2024/2025, зачёт спринтов: Йоханнес Бё лидирует перед заключительным стартом

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё является лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2024/2025 перед заключительным спринтом текущего сезона.

Ранее младший Бё завоевал бронзу в спринте на седьмом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Зачёт спринтов (прошло шесть из семи гонок):