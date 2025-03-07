Кубок мира — 2024/2025, зачёт спринтов: Йоханнес Бё лидирует перед заключительным стартом
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё является лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2024/2025 перед заключительным спринтом текущего сезона.
Ранее младший Бё завоевал бронзу в спринте на седьмом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
06 марта 2025, четверг. 20:40 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:13.3
2
Томмазо Джакомель
Италия
+19.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+20.9
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Зачёт спринтов (прошло шесть из семи гонок):
- Йоханнес Бё (Норвегия) – 342 балла.
- Эмильен Жаклен (Франция) – 325.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 306.
- Мартин Улдаль (Норвегия) – 260.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 256.
- Томмазо Джакомель (Италия) – 234.
- Эрик Перро (Франция) – 222.
- Филипп Наврат (Германия) – 205.
- Фабьен Клод (Франция) – 203.
- Тарьей Бё (Норвегия) – 192.
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