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Кубок России по биатлону, финал: расписание гонок, где смотреть трансляции

Сегодня, 7 марта, в Златоусте (Челябинская область) начнётся финал Кубка России по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Расписание гонок:

7 марта:

10:00 — женщины, спринт 7,5 км;

13:00 — мужчины, спринт 10 км.

8 марта:

9:00 — женщины, гонка преследования, 10 км;

11:00 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км.

9 марта:

10:00 — женщины, масс-старт 12,5 км;

12:45 — мужчины, масс-старт 15 км.

Ранее стало известно, что призовой фонд Кубка России по биатлону был увеличен в три раза.