Кубок России по биатлону, финал: расписание гонок, где смотреть трансляции

Сегодня, 7 марта, в Златоусте (Челябинская область) начнётся финал Кубка России по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Расписание гонок:
7 марта:
10:00 — женщины, спринт 7,5 км;
13:00 — мужчины, спринт 10 км.
8 марта:
9:00 — женщины, гонка преследования, 10 км;
11:00 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км.
9 марта:
10:00 — женщины, масс-старт 12,5 км;
12:45 — мужчины, масс-старт 15 км.
Ранее стало известно, что призовой фонд Кубка России по биатлону был увеличен в три раза.