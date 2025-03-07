Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся женский спринт, где смотреть

Сегодня, 7 марта, в Златоусте (Челябинская область) начнётся финал Кубка России по биатлону — 2024/2025. В 10:00 по московскому времени будет дан старт женскому спринту. Гонку в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров текущего сезона.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринт на 7,5 км:

1. Анна Грухвина.

9. Анастасия Шевченко.

10. Анастасия Зырянова.

13. Тамара Дербушева.

14. Светлана Миронова.

15. Анастасия Халили.

18. Виктория Сливко.

22. Ирина Казакевич.

24. Юлия Шеллер.

25. Екатерина Мошкова.

28. Кира Дюжева.

33. Кристина Резцова.

36. Ульяна Нигматуллина.

37. Наталия Шевченко.

39. Елизавета Каплина.