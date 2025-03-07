Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть

Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть
Кирилл Бажин
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 марта, в Златоусте (Челябинская область) начнётся финал Кубка России по биатлону — 2024/2025. В 13:00 по московскому времени будет дан старт мужскому спринту. Гонку в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров текущего сезона.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, спринт на 10 км:

1. Александр Логинов.
13. Александр Корнев.
14. Даниил Усов.
22. Роман Ерёмин.
24. Даниил Серохвостов.
26. Кирилл Стрельцов.
27. Эдуард Латыпов.
29. Александр Поварницын.
30. Карим Халили.
32. Денис Иродов.
35. Ильназ Мухамедзянов.
36. Иван Колотов.
37. Никита Поршнев.
38. Рустам Каюмов.
41. Евгений Сидоров.
44. Евгений Емерхонов.
47. Антон Бабиков.
58. Кирилл Бажин.
63. Максим Цветков.

Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2024/2025
Материалы по теме
Кубок России по биатлону, финал: расписание гонок, где смотреть трансляции
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android