Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся мужской спринт, где смотреть

Сегодня, 7 марта, в Златоусте (Челябинская область) начнётся финал Кубка России по биатлону — 2024/2025. В 13:00 по московскому времени будет дан старт мужскому спринту. Гонку в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров текущего сезона.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, спринт на 10 км:

1. Александр Логинов.

13. Александр Корнев.

14. Даниил Усов.

22. Роман Ерёмин.

24. Даниил Серохвостов.

26. Кирилл Стрельцов.

27. Эдуард Латыпов.

29. Александр Поварницын.

30. Карим Халили.

32. Денис Иродов.

35. Ильназ Мухамедзянов.

36. Иван Колотов.

37. Никита Поршнев.

38. Рустам Каюмов.

41. Евгений Сидоров.

44. Евгений Емерхонов.

47. Антон Бабиков.

58. Кирилл Бажин.

63. Максим Цветков.