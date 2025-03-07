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Анастасия и Наталия Шевченко пропустят спринт на Кубке России в Златоусте из-за болезни

Анастасия и Наталия Шевченко пропустят спринт на Кубке России в Златоусте из-за болезни
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Лидер общего зачёта Кубка России по биатлону — 2024/2025 Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко пропустят спринтерскую гонку в финале соревнований в Златоусте (Челябинская область). Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил тренер Михаил Шашилов. Уточняется, что спортсменки отсутствуют из-за болезни.

Отсутствие биатлонисток в спринте означает то, что они не смогут принять участие и в гонке преследования. Отметим, что на данный момент Наталия Шевченко является лидером общего зачёта КР с отрывом от Виктории Сливко в четыре очка.

Напомним, сегодня, 7 марта, в Златоусте (Челябинская область) начнётся финал Кубка России по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. В 10:00 по московскому времени будет дан старт женскому спринту.

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