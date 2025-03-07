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Виктория Сливко уверенно выиграла спринт в финале Кубка России по биатлону

Виктория Сливко уверенно выиграла спринт в финале Кубка России по биатлону
Виктория Сливко
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Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в спринтерской гонке финала Кубка России — 2024/2025 в Златоусте. Она не допустила ни одной ошибки во время двух огневых рубежей.

Второе место досталось Ирине Казакевич, которая допустила промах и проиграла лидеру 36,3 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Мошкова (0 промахов, + 1 минута 2 секунды отставания).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринт 7.5 км:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.08,4 (0 промахов).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 36,3 секунды отставания (1).
3. Екатерина Мошкова (ХМАО) +1.02,8 (0).
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,2 (2).
5. Елизавета Каплина (Башкортостан) +1.21,8 (2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. Спринт 7.5 км
07 марта 2025, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:08.4
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+36.3
3
Екатерина Мошкова
ХМАО-Югра
+1:02.8
Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2024/2025
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