Виктория Сливко уверенно выиграла спринт в финале Кубка России по биатлону

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в спринтерской гонке финала Кубка России — 2024/2025 в Златоусте. Она не допустила ни одной ошибки во время двух огневых рубежей.

Второе место досталось Ирине Казакевич, которая допустила промах и проиграла лидеру 36,3 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Мошкова (0 промахов, + 1 минута 2 секунды отставания).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринт 7.5 км:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.08,4 (0 промахов).

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 36,3 секунды отставания (1).

3. Екатерина Мошкова (ХМАО) +1.02,8 (0).

4. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,2 (2).

5. Елизавета Каплина (Башкортостан) +1.21,8 (2).