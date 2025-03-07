Сливко — о победе на КР в Златоусте: не держала в голове, что Наталия Шевченко не бежит

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в спринтерской гонке в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Златоусте. После золота в сегодняшней гонке она также одержала победу в малом зачёте спринтерских гонок КР.
— Я и спринты ещё выиграла? Да ладно? Я в шоке. Гонка сложилась очень тяжело, по самочувствию было очень сложно. Когда справилась с лёжкой, просто подумала, что нужно попадать стоя, тогда будет легче на дистанции. Отдала все силы, и немного даже неожиданно, что с таким самочувствием получилось так пробежать ходом.
— Держали в голове, что Наташа не бежит?
— Нет, вообще в голове это не держала. Я не люблю просчитывать эти ходы‑выходы, всё после гонки за меня посчитают, и я просто приму результат. Наташе желаю выздоровления, потому что в борьбе всегда интереснее, — приводит слова Сливко «Матч ТВ».
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