Томмазо Джакомель дал оценку своему выступлению в спринте на этапе КМ в Чехии

Итальянский биатлонист, многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель прокомментировал своё выступление в спринте на этапе КМ-2024/2025 в чешском Нове-Место (Чехия). Итальянец стал вторым, проиграв Йоханнесу Бё 19,8 секунды.

«Я хорошо себя чувствовал, особенно на последнем круге. Мне показалось, что я слишком быстро стартовал, но на самом деле у меня остались силы на последний отрезок, и я использовал их по полной. Результат потрясающий: подиум в Нове-Место был в списке моих желаний. Я очень счастлив.

Было невероятно громко. Перед стартом я пытался поговорить со своим физиотерапевтом, но мы не могли понять друг друга. Болельщики в Чехии просто потрясающие!» — приводит слова Джакомеля пресс-служба IBU.