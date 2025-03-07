Томмазо Джакомель дал оценку своему выступлению в спринте на этапе КМ в Чехии
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Итальянский биатлонист, многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель прокомментировал своё выступление в спринте на этапе КМ-2024/2025 в чешском Нове-Место (Чехия). Итальянец стал вторым, проиграв Йоханнесу Бё 19,8 секунды.
«Я хорошо себя чувствовал, особенно на последнем круге. Мне показалось, что я слишком быстро стартовал, но на самом деле у меня остались силы на последний отрезок, и я использовал их по полной. Результат потрясающий: подиум в Нове-Место был в списке моих желаний. Я очень счастлив.
Было невероятно громко. Перед стартом я пытался поговорить со своим физиотерапевтом, но мы не могли понять друг друга. Болельщики в Чехии просто потрясающие!» — приводит слова Джакомеля пресс-служба IBU.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
06 марта 2025, четверг. 20:40 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
23:13.3
2
Томмазо Джакомель
Италия
+19.8
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+20.9
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