«Я был очень злым». Эмильен Жаклен — о непопадании в состав эстафеты на ЧМ-2025

Многократный призёр ОИ французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о непопадании в состав эстафеты на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Французская команда тогда стала второй, проиграв Норвегии.

«Последние несколько дней чемпионата мира для меня были тяжёлыми. Я хотел выступить в эстафете. Я был очень злым, но понимал, почему меня не включили в состав, хотя это было так важно для меня. Потом я смирился с этим и не стал занижать собственную самооценку и продолжил идти вперёд. Меня окружали хорошие люди, которые оказали мне поддержку.

Они (партнёры по сборной) провели хорошую эстафету, но заставили переживать. Мы заняли второе место, но жаждали победы», — приводит слова Жаклена NRK.