Даниил Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России с двумя промахами
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Призёр этапов КМ российский биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в спринтерской гонке финала Кубка России — 2024/2025 в Златоусте. При этом он допустил две ошибки на огневых рубежах.
Второе место досталось Ильназу Мухамедзянову, который ни разу не ошибся и уступил лидеру 6,0 секунды. Тройку призёров замкнул Иван Колотов (0 промахов, 6,1 секунды отставания).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, спринт 10 км:
1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 23.52,0 (два промаха).
2. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) — 6,0 секунды отставания (0).
3. Иван Колотов (Пермский край) +6,1 (0).
4. Карим Халили (Москва) +17,6 (2).
5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +23,1 (1).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Мужчины. Спринт 10 км
07 марта 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
23:52.0
2
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+6.0
3
Иван Колотов
Пермский край
+6.1
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