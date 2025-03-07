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Женщины. 7.5 км Спринт
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Кубок мира, 7-й этап: во сколько начнётся женский спринт, стартовый лист

Кубок мира, 7-й этап: во сколько начнётся женский спринт, стартовый лист
Жюстин Бреза-Буше
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Сегодня, 7 марта, в чешском Нове-Место продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В этот и последующие дни биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами ведущих биатлонисток в женском спринте. Начало гонки в 20:25 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Женщины, спринт 7.5 км. Стартовый лист:

4. Софи Шово (Франция).
17. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
20. Анна Магнуссон (Швеция).
22. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
32. Ханна Эберг (Швеция).
34. Анамария Лампич (Словения).
40. Милена Тодорова (Болгария).
44. Лена Хекки (Швейцария).
46. Жанна Ришар (Франция).
48. Франциска Пройс (Германия).
50. Селина Гротиан (Германия).
52. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
56. Лу Жанмонно (Франция).
58. Осеан Мишлон (Франция).
60. Элла Хальварссон (Швеция).
62. Доротея Вирер (Италия).
64. Суви Минккинен (Финляндия).
68. Жулия Симон (Франция).
70. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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