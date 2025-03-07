Сирил Бурде — о Лу Жанмонно на КМ-2025: она хочет делать простые, но эффективные вещи

Главный тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде поделился мнением о своей подопечной, трёхкратной чемпионке мира французской биатлонистке Лу Жанмонно, перед седьмым этапом Кубка мира 2025 года в Нове-Место (Чехия).

«Она хочет делать простые, но эффективные вещи. Она хочет поддерживать давление, борьбу. Франциска Пройс лидирует в общем зачёте, она фаворит, но Лу хочет воспользоваться своим положением охотницы», — приводит слова тренера Nordic.

В общем зачёте Кубка мира по биатлону у женщин лидирует немка Франциска Пройс с 879 очками, Лу Жанмонно вторая — 787 очков. Тройку лидеров замыкает шведка Эльвира Эберг, у неё 571 очко.