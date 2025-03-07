Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Бажин выиграл, Латыпов уступил одно очко

Биатлонист Кирилл Бажин выиграл зачёт спринтов в рамках Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам шести гонок он набрал 240 очков.

Второе место в спринтерском зачёте занял Эдуард Латыпов с результатом 239 очков. На третьей строчке разместился Даниил Серохвостов — 228.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, спринтерский зачёт:

Кирилл Бажин (Свердловская область) — 240 очков; Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 239; Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 228; Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 210; Александр Поварницын (Тюменская область) — 180; Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 171; Александр Логинов (Тюменская область) — 167; Карим Халили (Москва) — 163.